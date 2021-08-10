ФНС готовит единый налоговый счёт для бизнеса

Федеральная налоговая служба намерена ввести для бизнеса единый налоговый счет для уплаты всех сборов, налогов, а также страховых взносов. Об этом объявил руководитель ФНС Дмитрий Егоров. По его словам, аналогичная система уже действует для физических лиц.

Егоров отметил, что сейчас сложилась ситуация, когда существует «900 триллионов» вариантов заполнения платёжного поручения, как следствие – получается около 30 миллионов ошибок в год. Всё это, по словам главы ФНС, означает «нервы и деньги» для налогоплательщиков.

Как пояснил Дмитрий Егоров, поставлена задача сделать из ФНС подобие «клирингового центра», когда предприниматель делает один платёж, а ведомство уже определяет «по прозрачным правилам», куда именно следует направить средства.

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В конце июля 2021 года ФНС разместило на портале госзакупок контракт на разработку концепции внедрения института единого налогового учета. Сумма работ оценивается в 4,6 миллиона рублей.

Благодаря этому граждане смогут оплачивать транспортный, земельный и имущественные налоги одним платежом. Ранее законопроект о едином налогов платеже был принят Госдумой.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НалогиБизнесФНС
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