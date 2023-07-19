Финансовый аналитик объяснил, почему девальвация рубля не помогает бюджету

Владимир Левченко заявил НСН, что причиной девальвации является бегство капитала, поэтому деньги не оседают в стране даже при локальном увеличении прибыли от экспорта. 

В нынешних реалиях ослабление рубля не помогает увеличить доходы бюджета за счет экспорта, заявил финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН.

Происходящее ослабление рубля может подорвать экономический рост во второй половине года, снизив потребительский и инвестиционный спрос, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). До этого вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов назвал курс в 80-90 рублей за доллар США оптимальным для российской экономики в текущих условиях. Левченко объяснил, почему «оптимальный» курс никак не поможет экономике.

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«Все разговоры о том, что девальвация рубля как-то поможет бюджету, увеличит прибыль экспортеров, в новой реальности несостоятельны, не имеют отношения к действительности. Мы уже сейчас видим этому подтверждение, потому что бюджет локально хоть и выигрывает от девальвации, но в средней и долгосрочной перспективе бюджет проигрывает, как и экспортеры. Потому что причиной девальвации является бегство капитала. Та стоимость, которая создается внутри страны, те деньги, которые получают от экспорта, просто уходят. Их здесь нет, мы не можем ими пользоваться, нам нечего инвестировать, страдает абсолютно все. Реальные деньги утекают, это сильно давит на экономический рост», - рассказал собеседник НСН.

Обвал курса рубля следует считать спекулятивным, он связан с испугом инвесторов, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН». Он предрек «резкий откат» и посоветовал не спешить избавляться от рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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