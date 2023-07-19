Финансовый аналитик объяснил, почему девальвация рубля не помогает бюджету

«Все разговоры о том, что девальвация рубля как-то поможет бюджету, увеличит прибыль экспортеров, в новой реальности несостоятельны, не имеют отношения к действительности. Мы уже сейчас видим этому подтверждение, потому что бюджет локально хоть и выигрывает от девальвации, но в средней и долгосрочной перспективе бюджет проигрывает, как и экспортеры. Потому что причиной девальвации является бегство капитала. Та стоимость, которая создается внутри страны, те деньги, которые получают от экспорта, просто уходят. Их здесь нет, мы не можем ими пользоваться, нам нечего инвестировать, страдает абсолютно все. Реальные деньги утекают, это сильно давит на экономический рост», - рассказал собеседник НСН.

Обвал курса рубля следует считать спекулятивным, он связан с испугом инвесторов, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН». Он предрек «резкий откат» и посоветовал не спешить избавляться от рублей.

