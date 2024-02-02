ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский, передает «Интерфакс».
Отмечается, что службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые могут влиять на повышение цены.
Федеральная антимонопольная служба также инициировала возбуждение дел в отношении дочерних компаний «ЛУКОЙЛА» в российских регионах из-за необоснованных наценок на бензин на автозаправочных станциях. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, территориальные управления ФАС в ходе проверки выявили увеличения цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области и Пермском крае. Как отмечается, стоимость топлива увеличилась в период низких оптовых (биржевых) цен на бензин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru