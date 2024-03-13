ФАС: нефтяные компании нарастили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок

Нефтяные компании России увеличили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, заявили в Федеральной антимонопольной службе.

Россия резко уменьшила экспорт нефтепродуктов

Как отмечается, в результате в России цены на топливо в розничном сегменте сейчас стабильные

«Оптовые цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Цены На БензинРоссияЦена На НефтьФАС

Горячие новости

Все новости

партнеры