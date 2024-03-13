ФАС: нефтяные компании нарастили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок

Как отмечается, в результате в России цены на топливо в розничном сегменте сейчас стабильные

«Оптовые цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

