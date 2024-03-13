ФАС: нефтяные компании нарастили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок
13 марта 202419:44
Нефтяные компании России увеличили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, заявили в Федеральной антимонопольной службе.
Как отмечается, в результате в России цены на топливо в розничном сегменте сейчас стабильные
«Оптовые цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках», — уточнили в ведомстве.
Ранее ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru