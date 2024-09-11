Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа

На пресс-конференции в Брюсселе она указала, что Еврокомиссия допускает использование европейскими компаниями украинской инфраструктуры для транзита голубого топлива после прекращения контракта с РФ.

«Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, в отношении этого санкций нет», - заключила Симсон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Украины не продлевать договор о транзите газа из России нанесёт урон потребителям в Европе, сообщает RT.

