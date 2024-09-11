Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа
Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
На пресс-конференции в Брюсселе она указала, что Еврокомиссия допускает использование европейскими компаниями украинской инфраструктуры для транзита голубого топлива после прекращения контракта с РФ.
«Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, в отношении этого санкций нет», - заключила Симсон.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Украины не продлевать договор о транзите газа из России нанесёт урон потребителям в Европе, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru