Евро и доллар растут к рублю
8 сентября 202012:00
Биржевые курсы евро и доллара растут относительно рубля на утренних торгах во вторник, 8 сентября.
Так, курс евро к 11:55 мск прибавил 0,36% к уровню предыдущего закрытия и достиг 89,88 рубля. Доллар к этому моменту торговался на отметке 76,09 рубля (+0,44%).
В понедельник курс евро впервые с февраля 2016 года превышал 90 рублей.
Ранее аналитик назвал лучшей валютой для хранения сбережений швейцарский франк.
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8 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru