Евро и доллар растут к рублю

Биржевые курсы евро и доллара растут относительно рубля на утренних торгах во вторник, 8 сентября.

Так, курс евро к 11:55 мск прибавил 0,36% к уровню предыдущего закрытия и достиг 89,88 рубля. Доллар к этому моменту торговался на отметке 76,09 рубля (+0,44%).

В понедельник курс евро впервые с февраля 2016 года превышал 90 рублей.

Ранее аналитик назвал лучшей валютой для хранения сбережений швейцарский франк.

