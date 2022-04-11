Ericsson приостанавливает работу в России

Шведская телекоммуникационная Ericsson объявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении компании.

В конце февраля компания заявила об остановке поставки продукции в Россию.

В сообщении на сайте компании отмечается, что приоритетом Ericsson остается безопасность и благополучие сотрудников в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск.