Ericsson приостанавливает работу в России
Шведская телекоммуникационная Ericsson объявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении компании.
В конце февраля компания заявила об остановке поставки продукции в Россию.
В сообщении на сайте компании отмечается, что приоритетом Ericsson остается безопасность и благополучие сотрудников в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
Из-за пятого пакета санкций ЕС против России российские государственные операторы не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia. Компании являлись крупнейшими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России. Их главный конкурент - китайская Huawei.
Ранее американская компания IBM объявила об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине, отмечает RT.
США вывели из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование для того, чтобы вернуться в Россию и устранить конкурентов на рынке РФ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+13 056 / сут.
Умерли
372 тыс.+259 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+29 372 / сут.
- ВЦИОМ: Больше половины россиян боятся, что уход зарубежных компаний скажется на их жизни
- Путин поручил «Промсвязьбанку» открыть филиалы в Крыму
- В ЕС подтвердили стремление к военному урегулированию конфликта на Украине
- МИД Литвы: ЕС готовит новые санкции против РФ с «нефтяной опцией»
- Доллар и евро на Мосбирже подорожали на шесть рублей
- Ericsson приостанавливает работу в России
- СМИ: Турция рассмотрит возможность покупки российских Су-57 при отказе США продать F-16
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении поставленной Киеву из Европы техники дивизиона С-300
- Басурин: Порт в Мариуполе освобожден на 80%
- СМИ: Из-за санкций США со времен Второй мировой умерло больше иностранцев, чем в войнах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru