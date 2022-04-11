Ericsson приостанавливает работу в России

Шведская телекоммуникационная Ericsson объявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении компании.

В конце февраля компания заявила об остановке поставки продукции в Россию.

В сообщении на сайте компании отмечается, что приоритетом Ericsson остается безопасность и благополучие сотрудников в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск.

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Из-за пятого пакета санкций ЕС против России российские государственные операторы не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia. Компании являлись крупнейшими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России. Их главный конкурент - китайская Huawei.

Ранее американская компания IBM объявила об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине, отмечает RT.

США вывели из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование для того, чтобы вернуться в Россию и устранить конкурентов на рынке РФ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.


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ФОТО: pxhere.com
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