Энергетик Юшков назвал причину запрета на экспорт бензина из РФ
Любые запреты в настоящее время вводятся из-за проблем с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Об этом NEWS.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По его словам, антироссийские санкции сделали ремонт более дорогим, а атаки Украины по российским НПЗ становятся причиной проведения внеплановых работ.
Юшков указал, что в результате возникают определённые риски возникновения в стране дефицита бензина.
«Уже на бирже начинает расти цена на топливо, и поэтому государство и вводит ответные меры», — подчеркнул он.
Эксперт также напомнил, что запрет касается только перекупщиков и трейдеров.
Ранее правительство РФ запретило экспорт бензина для всех, кроме производителей, с 1 марта по 31 августа включительно, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru