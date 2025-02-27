Энергетик Юшков назвал причину запрета на экспорт бензина из РФ

По его словам, антироссийские санкции сделали ремонт более дорогим, а атаки Украины по российским НПЗ становятся причиной проведения внеплановых работ.

Юшков указал, что в результате возникают определённые риски возникновения в стране дефицита бензина.

«Уже на бирже начинает расти цена на топливо, и поэтому государство и вводит ответные меры», — подчеркнул он.

Эксперт также напомнил, что запрет касается только перекупщиков и трейдеров.

Ранее правительство РФ запретило экспорт бензина для всех, кроме производителей, с 1 марта по 31 августа включительно, сообщает RT.

