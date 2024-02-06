Эквадор отверг претензии Россельхознадзора по качеству бананов

Правительство Эквадора не согласно с претензиями Россельхознадзора относительно качества поставляемых в РФ бананов, заявил министр внешней торговли странсы Сонсолес Гарсия. Об этом пишет РИА Новости.

«Ориентация на яблоки?»: Россиян предупредили о подорожании бананов на 30%

Глава ведомства заявил, что власти подготовили и направили в Россию техническое обоснование для снятия ограничений на импорт бананов. Правительство Эквадора уверено, что сможет опровергнуть любые аргументы Россельхознадзора.

В начале февраля российское ведомство сообщило о выявлении мухи-горбатки в эквадорских бананах. Приостановлена сертификация пяти экспортеров.

Россельхознадзор 4 февраля ограничил импорт гвоздик из Эквадора. Причиной названо выявление в цветах вредителя - калифорнийского цветочного трипса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссельхознадзорРоссияЭквадор

Горячие новости

Все новости

партнеры