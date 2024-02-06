Эквадор отверг претензии Россельхознадзора по качеству бананов

Глава ведомства заявил, что власти подготовили и направили в Россию техническое обоснование для снятия ограничений на импорт бананов. Правительство Эквадора уверено, что сможет опровергнуть любые аргументы Россельхознадзора.

В начале февраля российское ведомство сообщило о выявлении мухи-горбатки в эквадорских бананах. Приостановлена сертификация пяти экспортеров.

Россельхознадзор 4 февраля ограничил импорт гвоздик из Эквадора. Причиной названо выявление в цветах вредителя - калифорнийского цветочного трипса, передает «Радиоточка НСН».

