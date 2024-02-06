Эквадор отверг претензии Россельхознадзора по качеству бананов
Правительство Эквадора не согласно с претензиями Россельхознадзора относительно качества поставляемых в РФ бананов, заявил министр внешней торговли странсы Сонсолес Гарсия. Об этом пишет РИА Новости.
Глава ведомства заявил, что власти подготовили и направили в Россию техническое обоснование для снятия ограничений на импорт бананов. Правительство Эквадора уверено, что сможет опровергнуть любые аргументы Россельхознадзора.
В начале февраля российское ведомство сообщило о выявлении мухи-горбатки в эквадорских бананах. Приостановлена сертификация пяти экспортеров.
Россельхознадзор 4 февраля ограничил импорт гвоздик из Эквадора. Причиной названо выявление в цветах вредителя - калифорнийского цветочного трипса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru