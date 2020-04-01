Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

В связи с резким спадом мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости на нефть на внутрироссийском рынке в конце марта стали отрицательными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Argus.

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Аналитики назвали эту ситуацию парадоксальной, отмечает агентство.

Так, например, котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" опустилась до минус 1,2 тысячи рублей за тонну в течение 30-31 марта. Таким образом, траты на транспортировку, оплату пошлин и прочее превышали среднюю цену на нефть марки Urals в последние дни марта.

При этом, по данным агентства, по итогам марта среднее значение котировки вышло положительным, снизившись на 12,5 тыс. рублей за тонну в сравнении с февралем.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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