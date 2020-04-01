Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Аналитики назвали эту ситуацию парадоксальной, отмечает агентство.

Так, например, котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" опустилась до минус 1,2 тысячи рублей за тонну в течение 30-31 марта. Таким образом, траты на транспортировку, оплату пошлин и прочее превышали среднюю цену на нефть марки Urals в последние дни марта.

При этом, по данным агентства, по итогам марта среднее значение котировки вышло положительным, снизившись на 12,5 тыс. рублей за тонну в сравнении с февралем.

