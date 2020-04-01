Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
В связи с резким спадом мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости на нефть на внутрироссийском рынке в конце марта стали отрицательными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Argus.
Аналитики назвали эту ситуацию парадоксальной, отмечает агентство.
Так, например, котировка "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" опустилась до минус 1,2 тысячи рублей за тонну в течение 30-31 марта. Таким образом, траты на транспортировку, оплату пошлин и прочее превышали среднюю цену на нефть марки Urals в последние дни марта.
При этом, по данным агентства, по итогам марта среднее значение котировки вышло положительным, снизившись на 12,5 тыс. рублей за тонну в сравнении с февралем.
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