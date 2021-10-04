Стали известны российские города-лидеры по уровню зарплат
Салехард, Южно-Сахалинск и Москва вошли в первую тройку рейтинга российских городов по уровню заработной платы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование.
В список агентства попали 100 городов, в том числе крупнейшие населенные пункты и административные центры субъектов РФ.
Как выяснили аналитики, среднемесячная зарплата граждан в первом полугодии текущего года составила 53,4 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей в месяц, зафиксированы в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве.
Кроме того, среди лидеров по уровню оплаты труда оказались Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень, Мурманск. Как уточнили эксперты, почти вся первая десятка рейтинга – северные города, где сосредоточена высокооплачиваемая добыча полезных ископаемых, пишет Газета.ру.
Замыкают топ-100 российских городов по уровню зарплаты Нальчик, Грозный, Таганрог и Иваново. При этом самую низкую среднюю зарплату обнаружили во Владикавказе — 31,2 тысячи рублей, отмечает телеканал «360».
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