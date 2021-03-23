Эксперты предрекли рост цен на бензин
Цены на бензин на автозаправках России до конца года могут вырасти выше инфляции, пишут «Известия» со ссылкой на Независимый топливный союз.
Там сообщили, что при неблагоприятном сценарии топливо подорожает на 14 процентов. Как ожидается, это произойдет из-за роста индексов экспортной альтернативы. «Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года», - сообщили в НТС.
Отмечается, что нетбэки повышаются из-за роста налоговой нагрузки на внутренний рынок. Это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.
Россию действительно ожидает очередное повышение цен на бензин, но очередная кризисная ситуация рукотворная, заявил в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов.
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