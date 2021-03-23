Эксперты предрекли рост цен на бензин

Там сообщили, что при неблагоприятном сценарии топливо подорожает на 14 процентов. Как ожидается, это произойдет из-за роста индексов экспортной альтернативы. «Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года», - сообщили в НТС.

Отмечается, что нетбэки повышаются из-за роста налоговой нагрузки на внутренний рынок. Это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки.

Россию действительно ожидает очередное повышение цен на бензин, но очередная кризисная ситуация рукотворная, заявил в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов.

