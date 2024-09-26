Эксперт спрогнозировал, что средняя пенсия в 2025 году составит 23 тысячи рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году может составить для работающих пенсионеров 23 тысячи рублей, допустил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда

«В следующем году мы возвращаемся к индексации пенсии работающим пенсионерам, что позитивно отразится и на показателе среднего размера пенсии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Балынина, для работающих пенсионеров размер средней страховой пенсии может составить 25 тысяч рублей. При этом эксперт добавил, что ключевым фактором, который влияет на размер пенсии, является зарплата.

Ранее сообщалось, что в Госдуму до конца 2024 года внесут проект закона о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Однако председатель президиума Центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский отметил, что на эти цели потребуется почти триллион рублей и в бюджете не хватит средств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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