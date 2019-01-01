Нефтяники уходят в Арктику. Зачем Сечину триллионы льгот
Директор Фонда энергетического развития рассказал НСН, как нефтяники торгуются с правительством по поводу новых проектов по добыче нефти.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин изложил в письме президенту РФ Владимиру Путину план нового проекта развития Арктики, на который требуется 2,6 триллиона рублей льгот. Об этом сообщает газета «Ведомости». Взамен на льготы нефтяные компании готовы инвестировать в Арктику около 5-8,5 триллионов рублей, отмечает издание. По расчетам Сечина, вклад проекта, предусматривающего спецрежим для инвесторов, в ВВП страны до 2050 года может достичь двух процентов в год, а в бюджет – 4,4 триллиона рублей.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал в эфире НСН, зачем «Роснефть» просит триллионы льгот на развитие Арктики.
«Задача — поддержать уровень добычи на прибыльном уровне. Если мы говорим о том, что нам нужен текущий уровень добычи, то нам нужно вкладываться в новые месторождения. К сожалению, большая часть того, что сейчас открывается, это месторождения сложные, это трудно извлекаемая нефть. Поэтому под каждый данный проект необходим свой уровень мотивации, своя поддержка. И последние проекты, которые открываются, как правило, находятся в Арктике. То есть Арктика — основная зона новых открытий по нефти и по газу. Поэтому если мы хотим сохранить уровень добычи, необходимо принимать какие-то меры стимулирующего характера. Вот собственно о чем в “Роснефти” говорят, что нужно государству задуматься о том, что чтобы что-то получить, для начала нужно в это вложиться, а для этого нужны подобные стимулирующие меры. Поэтому идет постоянный торг между нефтяниками и правительством относительно новых льгот, преференций и так далее», — рассказал эксперт.
Напомним, ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что Украина намерена стать арктическим игроком. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве с Оттавой в сфере освоения Арктики. В эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель оценил шансы Украины на освоение Арктики.
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