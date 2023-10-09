Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях
Работающий женщины могут рассчитывать на рост заработных плат в текущей ситуации на российском рынке труда. Кроме того, у них возникнут новые возможности продвижения карьеры.
Такие перспективы в комментарии изданию «Газета.Ru» обрисовала профессор Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета Людмила Ружанская. Она объяснила такой прогноз текущим дефицитом квалифицированных кадров, в том числе мужчин.
Цифровизация - ещё один фактор, положительно влияющий на карьеру женщин. Развитие данного направления сокращает половые различия, а также открывает слабому полу доступ к тем видам работ, в которых ранее они не могли быть заняты, благодаря автоматизации мест приложения труда.
Эксперт также отметила значительное сокращение разрыва между мужчинами и бездетными женщинами по величине зарплат.
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