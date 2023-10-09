Эксперт прогнозирует рост зарплат женщин на предприятиях

Работающий женщины могут рассчитывать на рост заработных плат в текущей ситуации на российском рынке труда. Кроме того, у них возникнут новые возможности продвижения карьеры.

Такие перспективы в комментарии изданию «Газета.Ru» обрисовала профессор Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета Людмила Ружанская. Она объяснила такой прогноз текущим дефицитом квалифицированных кадров, в том числе мужчин.