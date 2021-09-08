Экс-замглавы Минэкономразвития выступил за сокращение госсектора в экономике
Бывший заместитель главы Минэкономразвития России Алексей Ведев поддержал идею о сокращении участия госсектора в экономике, сообщает радио «Говорит Москва».
По его словам, правильность этой идеи подтверждают многие мировые исследования, согласно которым, государственные компании менее эффективны, чем частные или публичные. Госкомпании нередко могут завысить административные расходы и отрицать конкуренцию, считает экс-замглавы.
Ведев предложил «выходить на биржу» и менять отношение к мелким инвесторам.
Ранее бывший министр финансов РФ, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике. По его словам, важно сокращать госучастие из-за множества рисков.
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