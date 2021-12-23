Экс-премьер Франции вошел в совет директоров СИБУРа

«Господин Фийон не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья», - заявили в СИБУРе. В руководстве корпорации оценили опыт экс главы французского правительства, его обширные знания в области управления, экономики и бизнес-процессов.

«В СИБУРе используют эти знания при продвижении ESG-инициатив», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в марте 2021 года Франсуа Фийон встретился в Кремле с Владимиром Путиным.

