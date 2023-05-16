Экс-министр экономики грубым словом описал экономическую ситуацию в РФ

В своём выступлении на всероссийском финансовом форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге, которое опубликовал Telegram- канал «Осторожно, новости», он сослался на данные Росстата, отметив, что падение ВВП в прошлом году составило лишь 2,1% вместо предрекаемых 8-10%.

При этом Нечаев указал, что в таких отраслях, как автомобилестроение, вагоностроение и станкостроение, а также выпуск стройматериалов и некоторых потребительских товаров, случился почти «крах».

«Такая формула, она очень грубая. Но, поскольку так называлось одно из моих публичных интервью, то я решусь её воспроизвести: не то плохо, что мы в жопе, а что мы решили в ней обустраиваться», - подчеркнул экс-министр.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли отечественной экономики. По его словам, от этого зависит экономическая безопасность России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

