Экономист назвал справедливой зарплатой в РФ сумму от 150 тысяч рублей

Эксперт полагает, что падение рубля и отсутствие прогрессивного роста доходов населения сделало отечественный рынок труда непривлекательным для российских высококвалифицированных сотрудников и специалистов из других стран.

Лобода напомнил, что за 10 лет курс доллара относительно рубля вырос почти в три раза. Реальные доходы граждан упали на 50% и откатились в начало нулевых, сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал закон, устанавливающий новый порядок оплаты сверхурочной работы. Помимо прочего, в документе содержится указание на необходимость компенсационных и стимулирующих выплат, отмечает «Радиоточка НСН».

