Экономист назвал справедливой зарплатой в РФ сумму от 150 тысяч рублей
Ориентиром для справедливой заработной платы в России является сумма в размере 150-200 тысяч рублей. Такое мнение высказал экономист Андрей Лобода.
Эксперт полагает, что падение рубля и отсутствие прогрессивного роста доходов населения сделало отечественный рынок труда непривлекательным для российских высококвалифицированных сотрудников и специалистов из других стран.
Лобода напомнил, что за 10 лет курс доллара относительно рубля вырос почти в три раза. Реальные доходы граждан упали на 50% и откатились в начало нулевых, сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал закон, устанавливающий новый порядок оплаты сверхурочной работы. Помимо прочего, в документе содержится указание на необходимость компенсационных и стимулирующих выплат, отмечает «Радиоточка НСН».
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