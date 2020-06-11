Ефимов поблагодарил депутатов МГД за содействие оперативному штабу по экономическим вопросам

Депутаты Московской городской думы приняли активное участие в восстановлении экономики столицы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, мегаполис неплохо прошёл невольный стресс-тест, показав устойчивость «экономической экосистемы».

Ефимов считает, что положительные стороны особенно заметны на фоне показателей других городских агломераций мира. Ключевыми факторами успеха в Москве стали вовремя принятые меры поддержки, диверсифицированная структура экономической системы столицы, непрерывный контакт с бизнесом.

Ефимов также отметил, что в дополнение к федеральным мерам поддержки в столице РФ разработано несколько собственных пакетов, направленных на помощь и сохранение наиболее пострадавших секторов экономики. Заммэра подчеркнул важность совместной работы городского правительства и парламента.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко оценил как эффективные и позитивные экономические меры поддержки граждан и бизнеса, принятые в Москве во время карантина.

