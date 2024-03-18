Ефимов: Арендаторы нежилой недвижимости получат от города льготы на 7 млрд рублей

«Правительство Москвы оказывает бизнесу всевозможную поддержку. Одна из этих мер – это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ими пользуются организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Они арендуют 1,3 тысячи нежилых объектов, площадь которых превышает 540 тысяч квадратных метров. В 2024 году они смогут сэкономить семь миллиардов рублей», – отметил Ефимов.

В столице также существуют различные льготы на аренду городских помещений. Так, например, малые предприятия могут воспользоваться минимальной или льготной ставками, подразумевающие под собой плату в шесть тысяч и 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно. На минимальную ставку могут рассчитывать арендаторы помещений площадью до 300 квадратных метров, а на льготную, например, компании, функционирующие в сферах здравоохранения и культуры.

В минувшем году городскими мерами поддержки воспользовались более 300 арендаторов, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, по итогам года столичные арендаторы сэкономили 711,5 миллиона рублей. Объем льгот планируется сохранить и в 2024 году.

