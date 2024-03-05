Ефимов: Москва стала лидером в СНГ по объему отгруженной продукции

Столичные обрабатывающие предприятия изготовили продукцию общей стоимостью 10,6 трлн рублей в 2023 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московская промышленность — быстроразвивающаяся отрасль экономики, которая на протяжении нескольких лет работает над укреплением технологического суверенитета страны и созданием собственной производственной базы», — подчеркнул вице-мэр. По его словам, всесторонняя поддержка со стороны столичных властей и частные вложения в развитие дают возможность предпринимателям интенсивно увеличивать объемы производства и наращивать темпы отгрузки товаров.

Ефимов добавил, что объем поставок продукции обрабатывающих предприятий позволил Москвы опередить целые государства и занять первое место в СНГ по объему отгруженной продукции обрабатывающей промышленности. Для сравнения — Белоруссия реализовала товары на общую сумму 4,8 трлн рублей, Казахстан и Узбекистан — на 4 трлн рублей.

В свою очередь министр московского правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в Москве функционирует более 4200 различных предприятий, поставляющих самые разнообразные товары на внутренний и внешний рынки. На лидирующих позициях Москва не только по объемам отгрузки, но и по количеству сотрудников, занятых в промышленности, — 725 тысяч человек. Это больше, чем в Австрии, Бельгии, Швеции и Финляндии, отметил он.

Напомним, московский мэр Сергей Собянин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным отчитался о росте обрабатывающей промышленности Москвы за 2023 год без учета нефтеперерабатывающей отрасли на 22,3%. Градоначальник подчеркнул, что помощь от города за отчетный период получили свыше 800 промышленных предприятий.

По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для российских промышленников и развитие производства. Помощь в выходе на экспорт компаниям оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

