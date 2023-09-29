«Дороже на 25%»: Повышение акцизов ударит по российским виноделам
Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев заявил НСН, что вино из недорогого сегмента в таком случае подорожает на 25%.
Повышение акцизов на вино в три раза ударит именно по отечественным производителям, так как они лишатся преимущества в конкурентной борьбе с западными компаниями, заявил вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что с 1 мая 2024 года в России могут повыситься акцизы на вино, следует из проекта изменений в Налоговый кодекс. Так, акцизы могут вырасти в 3 раза и достичь 108 рублей за литр. Ставцев признался, что не понимает причин такого предложения.
«Я искренне надеюсь, что такого подорожания не будет, потому что это существенным образом повлияет на винный рынок именно в сегменте недорогого вина. Можно ждать подорожания на 25% в этой категории, которая является массовой. Это категория в пределах вин по 500-700 рублей и дешевле. На дорогих винах эта мера скажется меньше всего, потому что ставка акциза в таких винах занимает незначительную долю», - объяснил он.
По его словам, подобная мера ударит именно по российским виноделам, для которых небольшой акциз выступает конкурентным преимуществом перед западными компаниями.
«Проект вызывает сомнения, я думаю, что на пути этого проекта будут препятствия. У нас в недорогом сегменте высока доля именно российского вина, которое сейчас активно субсидируется на этапе производства. Будут ли у людей деньги, чтобы платить с учетом повышенной ставки акциза, вопрос. Сейчас акциз в 34 рубля – это огромное конкурентное преимущество для отечественных производителей перед западными виноделами. Эти деньги идут на развитие производства и так далее. Если акциз будет 108, ситуация сильно поменяется. Может быть, мера будет касаться не всех вин. Но риски большие для российских виноделов», - заключил собеседник НСН.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддержала инициативу по легализации дистанционной торговли алкоголем, сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. В ассоциации отметили, что продажа алкоголя в интернете остается «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом», что создает риски «расцвета» нелегальной продукции, а это навредит потребителям, передает «Радиоточка НСН».
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