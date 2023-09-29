«Дороже на 25%»: Повышение акцизов ударит по российским виноделам

«Я искренне надеюсь, что такого подорожания не будет, потому что это существенным образом повлияет на винный рынок именно в сегменте недорогого вина. Можно ждать подорожания на 25% в этой категории, которая является массовой. Это категория в пределах вин по 500-700 рублей и дешевле. На дорогих винах эта мера скажется меньше всего, потому что ставка акциза в таких винах занимает незначительную долю», - объяснил он.

По его словам, подобная мера ударит именно по российским виноделам, для которых небольшой акциз выступает конкурентным преимуществом перед западными компаниями.

«Проект вызывает сомнения, я думаю, что на пути этого проекта будут препятствия. У нас в недорогом сегменте высока доля именно российского вина, которое сейчас активно субсидируется на этапе производства. Будут ли у людей деньги, чтобы платить с учетом повышенной ставки акциза, вопрос. Сейчас акциз в 34 рубля – это огромное конкурентное преимущество для отечественных производителей перед западными виноделами. Эти деньги идут на развитие производства и так далее. Если акциз будет 108, ситуация сильно поменяется. Может быть, мера будет касаться не всех вин. Но риски большие для российских виноделов», - заключил собеседник НСН.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддержала инициативу по легализации дистанционной торговли алкоголем, сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. В ассоциации отметили, что продажа алкоголя в интернете остается «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом», что создает риски «расцвета» нелегальной продукции, а это навредит потребителям, передает «Радиоточка НСН».

