Дом.РФ: Стоимость аренды жилья в России достигла нового максимума
К октябрю 2024 года стоимость аренды жилья существенно выросла во всех регионах страны, следует из данных статистики института развития «Дом.РФ».
К примеру, в городах-миллионниках стоимость аренды выросла в среднем на 17%. В Москве показатель достиг 111 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 56 тысяч рублей, в прочих городах средняя стоимость аренды увеличилась до 43,7 тысячи рублей. В населенных пунктах с населением от 500 тысяч до миллиона человека аренда подорожала на 14%, до 35,5 тысячи рублей.
При этом относительно показателей конца 2022 – начала 2023 года арендные ставки выросли на 70%. Вместе с тем число активных объявлений о сдаче квартир в третьем квартале года составило 55-56 тысяч штук, что на треть выше, чем в конце 2023 года.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что к концу 2024 года рост стоимости аренды жилья достигнет 40%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru