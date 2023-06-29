Долги «Связного» перед кредиторами составили 53,7 миллиарда рублей

Сумма долгов сотового ретейлера «Связной» перед кредиторами составила более 53,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В США предсказали массовое банкротство банков

Отмечается, что процедура банкротства была начата по собственному желанию компании.

В судебном акте отмечается, что у «Связной» в наличии имущество на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда составляет дебиторская задолженность.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:БанкротствоСуды"связной"

Горячие новости

Все новости

партнеры