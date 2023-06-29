Долги «Связного» перед кредиторами составили 53,7 миллиарда рублей
29 июня 202316:15
Сумма долгов сотового ретейлера «Связной» перед кредиторами составила более 53,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что процедура банкротства была начата по собственному желанию компании.
В судебном акте отмечается, что у «Связной» в наличии имущество на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда составляет дебиторская задолженность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru