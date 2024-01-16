Депутаты и сенаторы предложили дать ЦБ право ограничивать выдачу ипотек
Центробанк может получить право ограничивать выдачи ипотечных кредитов. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с главой комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, передает «Интерфакс».
Проект закона направлен на ограничение выдачи рискованных ипотек, чтобы исключить рост закредитованности граждан и накопление банками рисков, связанных с невозвратом долгов.
Аксаков заявил, что у регулятора должны быть полномочия, ограничивающие выдачи ипотечных кредитов. Это обеспечит стабильное развитие финансового рынка, полагает депутат.
Как пишет газета «Известия», отсутствие кредитной истории не является причиной для отказа в ипотеке.
По словам заместителя председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, из-за ужесточения требований к выдаче льготной ипотеки программа фактически стала убыточной для банков, сообщает «Радиоточка НСН».
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