Уже в июле текущего года ключевая ставка ЦБ может быть снижена на 1%, всего до конца 2025 года она опустится до 16% годовых, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе пленарного заседания, что в России появились условия для снижения ключевой ставки. По ее мнению, это решение даст возможность начать более эффективное развитие промышленности. Кирьянов допустил, что до конца 2025 года получится снизить ключевую ставку до 16% годовых.