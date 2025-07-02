В Госдуме ждут снижения ключевой ставки до 16% к концу года
Вместе с ключевой ставкой в России должно быть пересмотрено хранение сбережений на депозитах в пользу роста популярности инвестиций в ценные бумаги и в недвижимость, сказал НСН Артем Кирьянов.
Уже в июле текущего года ключевая ставка ЦБ может быть снижена на 1%, всего до конца 2025 года она опустится до 16% годовых, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе пленарного заседания, что в России появились условия для снижения ключевой ставки. По ее мнению, это решение даст возможность начать более эффективное развитие промышленности. Кирьянов допустил, что до конца 2025 года получится снизить ключевую ставку до 16% годовых.
«Я бы относился к этому достаточно осторожно. По всей видимости, снижение в июле действительно ожидается, но на один процентный пункт. Думаю, что в этом году нам удастся выйти на процентную ставку в районе 16% годовых. Это нормально, чтобы продолжать возврат к заявленным 4% инфляции на предстоящие два года. Однако возможны и другие варианты — решения, связанные с оперативной обстановкой, включающие в себя и внешнеэкономический баланс, и текущую санкционную политику против России, и расчеты по рынку труда. Все эти переменные должны подсказать и ЦБ, и экономическому блоку правительства, как будет изменяться ставка в течение этого года», — сказал Кирьянов.
Собеседник НСН добавил, что изменения в экономике повлияли на снижение популярности хранения денежных средств на депозитах.
«Конечно, уже сейчас идет понимание, что стратегия хранения сбережений на депозитах должна быть пересмотрена вслед за ключевой ставкой. Будет активно снижаться ставка коммерческих банков, появляется возможность вкладов и в акции, и в государственные облигации, поиска других инвестиционных стратегий. Даже если мы не говорим на этапе ставки в 15% о вложениях в недвижимость, что возможно при дальнейшем снижении, все равно открываются другие варианты, нежели просто вывести все в финансовые средства и зарабатывать пассивный доход на депозитах», — подытожил он.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка ЦБ к концу 2025 года может снизиться до 13-15% годовых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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