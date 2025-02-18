Депутат Бессараб заявила о нулевом шансе введения семейного налогообложения
Депутат Госдумы, член комитета по вопросам труда, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что шанс принятия инициативы о семейном налогообложении нулевой.
Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать порог дохода, при превышении которого применяется повышенная ставка НДФЛ. Также союз выступил с инициативой ввести семейное налогообложение, при котором налог рассчитывается с дохода гражданина, исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и прочих параметров.
По мнению Бессараб, инициатива заслуживает большого внимания, так как учитывает разные ситуации в семье, например, когда работает лишь один из членов семьи, который содержит всю семью. В беседе с aif.ru депутат заявила, что было бы логично, если бы в этом случае мужчина, платил меньше налогов.
Однако, как подчеркнула парламентарий, в ближайшее время предложение не получит поддержки в связи с тем, что финансовый блок правительства с большой опаской относится к сокращению собираемости бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru