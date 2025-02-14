Путин поручил усовершенствовать порядок назначения пособий по рождению детей

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в России. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что глава государства предписал пересмотреть порядок и условия назначения ежемесячной выплаты, в том числе предусмотрев сокращение периода, за который рассчитывают доход при определении права на пособие, и «возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте... по месту жительства (пребывания) или фактического проживания».

Также кабмину предстоит проработать механизм расчета среднедушевого дохода для назначения пособия «исходя из необходимости определения суммы дохода каждого члена семьи» без учета налога на доходы физлиц.

Правительству необходимо исполнить поручение до 15 мая.

Ранее Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, пишет 360.ru.

