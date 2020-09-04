Делягин назвал пиаром запрет регионам понижать прожиточный минимум
Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что правительство может обеспечить реальный прожиточный минимум в России, но не хочет.
Правительство может запретить регионам понижать прожиточный минимум, сообщила газета «Известия». Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем установленная ранее ставка.
Сейчас каждый регион ежеквартально сам определяет размер прожиточного минимума на основе минимальной потребительской корзины.
Руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил НСН, что у правительства достаточно денег, чтобы идею сделать правилом, но пока она больше похожа на пиар-ход, чем на реальное намерение.
«Идея вполне реализуемая и сама по себе очень интересная. Де-факто она означает признание, что официальная потребительская корзина никакого отношения к реальности не имеет. И когда прожиточный минимум снижают, то выглядит это в высшей степени непристойно. Потому что, если придя в магазин, человек видит, что цена на хлеб повысилась, а им сказали, что снизилась, возникают имиджевые проблемы. Таким образом, возникает несоответствие между реальностью и официальной позицией властей», - констатировал эксперт отрасли.
«Это сугубый пиар. Возможно, правительству надоело, что их фамилии склоняют по всем падежам»
На данный момент снижение прожиточного минимума в регионах, увы, не редкость. Так, по данным «Известий», в Ямало-Ненецком автономном округе показатель во втором квартале нынешнего года снизился с 17 707 до 17 511 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также снижение было зафиксировано в Дагестане, Севастополе, Свердловской и Смоленской областях.
«В федеральном бюджете без движения на 1 августа валялось 12 трлн. рублей. И коли не лечат больных детей и не развивают экономику, то денег у правительства достаточно. Если деньги за 16 лет не использовали, а именно тогда их начали копить, значит, их в принципе не хотят использовать. На самом деле ничего не мешает этим людям довести прожиточный минимум до реального уровня, но они это даже не обсуждают. По моим ощущениям, прожиточный минимум должен колебаться в пределах 23-24 тысячи рублей», - считает Делягин.
Сейчас прожиточный минимум составляет 12,4 тысячи рублей для трудоспособного населения. Пересмотр подходов к расчётам будут менять раз в пять лет. Кроме того, Минтруд прорабатывает изменения потребительской корзины. В начале года президент РФ Владимир Владимир Путин заявил о необходимости увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса.
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