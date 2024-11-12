Большинство россиян считают себя экономными

Свыше половины россиян (56%) заявили, что считают себя экономными в повседневной жизни. Чаще так говорят граждане в возрасте от 46 до 65 лет (60%). В то же время 39% опрошенных, напротив, относят себя к числу неэкономных людей. Преимущественно это женщины (42% против 35% среди мужчин) и люди с небольшим доходом (45%). Об этом говорится в исследовании компании «Ингосстрах», проведенном совместно с аналитическим центром НАФИ.

«Исследование показало, что жители России используют ряд инструментов для сокращения своих повседневных трат. Наиболее распространенной стратегией является покупка товаров по акциям – ее выбирают 65% участников опроса», – отметил заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых.

Другими методами экономии россиян аналитики назвали сравнение цен на товар или услугу перед покупкой, а также использование программ кешбэка, промокодов и купонов. В Москве, например, купонами и промокодами пользуется каждый второй, а больше половины москвичей сокращают расходы за счет кешбэка.