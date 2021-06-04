Более 80 процентов бедных в РФ – семьи с детьми

Более 80% бедных в России составляют семьи с детьми. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% - это семьи с детьми. К сожалению, это именно так», - сообщил глава Минтруда во время делового завтрака Сбербанка.

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Ранее Котяков также сообщил, что семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала с помощью мобильного приложения.

Ранее депутат Госдумы Олег Шеин сообщил, что миллионы бедных семей в России лишились выплат, передает Ura.ru. Он пояснил, что выплаты на детей до семи лет не полагаются семьям, в которых родители трудятся неофициально.


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ФОТО: pixabay.com
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