Более 80 процентов бедных в РФ – семьи с детьми

Более 80% бедных в России составляют семьи с детьми. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% - это семьи с детьми. К сожалению, это именно так», - сообщил глава Минтруда во время делового завтрака Сбербанка.