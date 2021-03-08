Bloomberg: ЕС потеряет 100 млрд евро из-за «вялой» вакцинации

Евросоюз может потерять от 50 до 100 млрд евро из-за беспокойства инвесторов на фоне «вялых» темпов вакцинации от коронавируса, сообщает Bloomberg.

Борьба с COVID-19 в Европе ведется более низкими темпами, чем ожидалось, что приводит к отсрочке восстановления экономики. Также инвесторов беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в странах Европы и отток капитала.