Bloomberg: ЕС потеряет 100 млрд евро из-за «вялой» вакцинации
Евросоюз может потерять от 50 до 100 млрд евро из-за беспокойства инвесторов на фоне «вялых» темпов вакцинации от коронавируса, сообщает Bloomberg.
Борьба с COVID-19 в Европе ведется более низкими темпами, чем ожидалось, что приводит к отсрочке восстановления экономики. Также инвесторов беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в странах Европы и отток капитала.
Как сообщил главный стратег фонда Principal Global Investors Сим Шах, если Европа хочет победить коронавирус, необходимо ускорить темпы вакцинации.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились об использовании сертификатов вакцинации. Новый документ будет введен в течение трех месяцев. Политолог Максим Юсин заявил, что нововведение в корне изменит особенности передвижения по территории ЕС. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует государствам вводить паспорта вакцинации от коронавируса.
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