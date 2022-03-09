Бизнесмены не исключили дефицит чековой ленты

Как отметили гендиректор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и глава аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов, это связано с санкциями против России, в результате который прекратились поставки сырья, вырос курс валют, а также нарушились логистические цепочки.

По словам Филиппов, чековая лента не только подорожала, но и стала исчезать - её запасы закончились у двух из четырех поставщиков. Он добавил, что компания нашла альтернативу, однако запасы невелики - ленты хватит только на три месяца.

Ранее гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова заявила, что из-за санкций может возникнуть дефицит импортных кормов для животных, сообщает RT.