Биткоин установил новый рекорд
27 декабря 202014:41
Биткоин обновил 27 декабря, в воскресенье, исторический максисимум. Стоимость биткоина превысила отметку в 28 тысяч долларов.
По данным биржи Binance, установилась на отметке 28 080 долларов, сообщает Tekegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Накануне биткоин также торговался по максимальным значениям – свыше 26 тысяч долларов.
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27 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru