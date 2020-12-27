Биткоин установил новый рекорд

Биткоин обновил 27 декабря, в воскресенье, исторический максисимум. Стоимость биткоина превысила отметку в 28 тысяч долларов.

Анонимные электронные кошельки могут разрешить для переводов между физлицами

По данным биржи Binance, установилась на отметке 28 080 долларов, сообщает Tekegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Накануне биткоин также торговался по максимальным значениям – свыше 26 тысяч долларов.

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