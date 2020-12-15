Анонимные электронные кошельки могут разрешить для переводов между физлицами
В Госдуму поступил проект закона, разрешающий использование анонимных электронных кошельков для переводов между физлицами. Автором инициативы выступили депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).
В настоящее время частное лицо может пользоваться электронным кошельком для перевода средств юрлицам или индивидуальным предпринимателям.
Ранее Минфин предложил владельцев криптовалюты лишать свободы, если они как минимум два раза в три года не отчитались об операциях на сумму от 45 миллионов рублей, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru