Анонимные электронные кошельки могут разрешить для переводов между физлицами

В настоящее время частное лицо может пользоваться электронным кошельком для перевода средств юрлицам или индивидуальным предпринимателям.

Ранее Минфин предложил владельцев криптовалюты лишать свободы, если они как минимум два раза в три года не отчитались об операциях на сумму от 45 миллионов рублей, сообщает телеканал «360».

