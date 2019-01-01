Билеты в плацкарт подорожали почти на 100%

Стоимость билетов в плацкартные вагоны при поездках по России резко возросла.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского объединения пассажиров, цена поездки из Москвы в Калининград выросла на 100%, в Новосибирск и Томск – на 93%, в Адлер – на 97%.

При этом Федеральная пассажирская компания опровергла рост стоимости билетов, назвав приведённые цифры неверными. В РЖД утверждают, что увеличение цен связано только с сезонностью, отмечает Ura.ru.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен рассказал в беседе с НСН, стоит ли ждать повышения цен на билеты РЖД после презентации нового типа вагонов.

