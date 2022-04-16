Билеты Turkish Airlines теперь можно оплатить рублями
Турецкая авиакомпания разрешила оплачивать билеты рублями на своем сайте при помощи платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК.
На сайте Turkish Airlines при оплате билета в разделе «Выберите способ оплаты» появился значок национальной платежной системы «Мир».
Ранее авиакомпания запретила оплачивать билеты российской валютой. Кроме того, российскими картами платежных систем Visa и Mastercard нельзя совершить оплату за рубежом после их ухода из страны.
Платить за рубежом картой «Мир» можно в таких странах, как: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южной Осетия и Абхазия.
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