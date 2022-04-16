Билеты Turkish Airlines теперь можно оплатить рублями

На сайте Turkish Airlines при оплате билета в разделе «Выберите способ оплаты» появился значок национальной платежной системы «Мир».

Ранее авиакомпания запретила оплачивать билеты российской валютой. Кроме того, российскими картами платежных систем Visa и Mastercard нельзя совершить оплату за рубежом после их ухода из страны.

Платить за рубежом картой «Мир» можно в таких странах, как: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южной Осетия и Абхазия.