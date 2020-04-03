Батурина снова стала самой богатой россиянкой

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вернула себе «титул» самой богатой женщины в России. Ранее ее сместила с пьедестала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

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Активы Елены Батуриной в настоящее время оцениваются в 1,3 млрд долларов. Капиталы вдовы Лужкова несколько подросли, так как не связаны с владением какой-то одной компанией. Также отмечается, что главные активы Батуриной находятся за пределами России.

В феврале 2020 года состояние Бакальчук оценивалось в 1,4 млрд долларов, Батуриной — в 1,2 млрд долларов, сообщает RT

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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