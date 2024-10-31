Банк России объявил об уходе Ксении Юдаевой
Советник председателя ЦБ Ксения Юдаева окончательно уходит из Центробанка России, заявили в пресс-службе учреждения, сообщает РБК.
В качестве причины указано решение продолжить работу за его пределами
Слухи об уходе Юдаевой из Банка России ходили на протяжении ряда лет. С сентября 2013 по август 2023 года она занимала должность первого зампреда Центробанка. В прошлом году её перевели на должность советника председателя Эльвиры Набиуллиной.
В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международный валютный фонд.
Ранее в Банке России рассказали, что поможет стабилизировать курс рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru