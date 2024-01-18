«АвтоВАЗ» допустил снижение производства из-за стагнации рынка

Российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» может скорректировать производственный план на фоне проблем со спросом, передает «Интерфакс» слова главы компании Максима Соколова.

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Рынок уже третий месяц подряд демонстрирует результаты ниже ожиданий, констатировал Соколов. Он предрек слабый спрос на автомобили в ближайшие полгода.

Глава компании усомнился в необходимости поддерживать прежний производственный план в 500 тысяч автомобилей Lada на 2024 год. При этом он уточнил, что наиболее стабильная ситуация со спросом наблюдается в бюджетном сегменте.

Ранее Соколов рассказал, что продажа автомобилей под новым брендом «Х» начнется весной 2024 года. Машины будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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