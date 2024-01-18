«АвтоВАЗ» допустил снижение производства из-за стагнации рынка
Российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» может скорректировать производственный план на фоне проблем со спросом, передает «Интерфакс» слова главы компании Максима Соколова.
Рынок уже третий месяц подряд демонстрирует результаты ниже ожиданий, констатировал Соколов. Он предрек слабый спрос на автомобили в ближайшие полгода.
Глава компании усомнился в необходимости поддерживать прежний производственный план в 500 тысяч автомобилей Lada на 2024 год. При этом он уточнил, что наиболее стабильная ситуация со спросом наблюдается в бюджетном сегменте.
Ранее Соколов рассказал, что продажа автомобилей под новым брендом «Х» начнется весной 2024 года. Машины будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru