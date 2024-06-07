«Автостат»: Продажи легковых автомобилей в России выросли на 76%

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2024 года объемы продаж новых автомобилей в России снизились на 7%.

На рынке лидерство за собой сохраняет Lada, продажи которой в мае достигли 40,1 тысячи штук. Кроме того, по более чем 10 тысяч смогли продать китайские бренды — Haval (14 тысяч), Chery (13 тысяч) и Geely (10,3 тысячи). Таким образом, Lada заняла больше 31% рынка, а названные китайские бренды — около 61%.

Ранее «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме свою новую модель - Lada Iskra. По словам президент компании Максима Соколова, это будет семейство автомобилей, в которое войдут седан и универсал, причем последний получит также вседорожную версию Cross, передает «Радиоточка НСН».

