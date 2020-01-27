В АРБ рассказали, почему банки ослушались налоговиков

27 января 202013:36
Георгий Гагарин

Президент Ассоциации российских банков в интервью НСН объяснил, почему российские банки отказываются блокировать счета клиентов по требованию ФНС.

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и т.д. Как сообщает РБК, кредитные организации отказались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, предлагая ФНС действовать через судебных приставов.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН объяснил, почему банкиры ослушались налоговиков.

Новый глава ФНС раскрыл главные задачи работы

«Клиенты для банка, безусловно, важнее. Банк во всех случаях старается учесть интересы клиента. Иначе он рискует потерять клиента и получить затем претензии с его стороны, если будут нарушены его права. С другой стороны, если следовать всем требованиям, которые предъявляются законодательством, то их трактовка может разниться у банка и налоговой службы. Потому что законодательство у нас настолько противоречивое. И сделаешь так – нарушает одну норму, сделаешь иначе – нарушает другую норму. Когда есть такой выбор, банки стараются быть на стороне клиента. Налоговая служба в этом плане достаточно корректно работает, не злоупотребляет своими полномочиями, но она вынуждена штрафовать», - пояснил он.

Отметим, что оштрафованные банки ВТБ и «Уралсиб» намерены оспаривать решения ФНС.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:БанкиФнсШтрафы