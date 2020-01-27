В АРБ рассказали, почему банки ослушались налоговиков
Президент Ассоциации российских банков в интервью НСН объяснил, почему российские банки отказываются блокировать счета клиентов по требованию ФНС.
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и т.д. Как сообщает РБК, кредитные организации отказались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, предлагая ФНС действовать через судебных приставов.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН объяснил, почему банкиры ослушались налоговиков.
«Клиенты для банка, безусловно, важнее. Банк во всех случаях старается учесть интересы клиента. Иначе он рискует потерять клиента и получить затем претензии с его стороны, если будут нарушены его права. С другой стороны, если следовать всем требованиям, которые предъявляются законодательством, то их трактовка может разниться у банка и налоговой службы. Потому что законодательство у нас настолько противоречивое. И сделаешь так – нарушает одну норму, сделаешь иначе – нарушает другую норму. Когда есть такой выбор, банки стараются быть на стороне клиента. Налоговая служба в этом плане достаточно корректно работает, не злоупотребляет своими полномочиями, но она вынуждена штрафовать», - пояснил он.
Отметим, что оштрафованные банки ВТБ и «Уралсиб» намерены оспаривать решения ФНС.
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