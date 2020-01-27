В АРБ рассказали, почему банки ослушались налоговиков

«Клиенты для банка, безусловно, важнее. Банк во всех случаях старается учесть интересы клиента. Иначе он рискует потерять клиента и получить затем претензии с его стороны, если будут нарушены его права. С другой стороны, если следовать всем требованиям, которые предъявляются законодательством, то их трактовка может разниться у банка и налоговой службы. Потому что законодательство у нас настолько противоречивое. И сделаешь так – нарушает одну норму, сделаешь иначе – нарушает другую норму. Когда есть такой выбор, банки стараются быть на стороне клиента. Налоговая служба в этом плане достаточно корректно работает, не злоупотребляет своими полномочиями, но она вынуждена штрафовать», - пояснил он.

Отметим, что оштрафованные банки ВТБ и «Уралсиб» намерены оспаривать решения ФНС.

