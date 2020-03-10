Аптечная ассоциация: Подорожание лекарств неизбежно

По оценке Ингатьевой, свыше 90% лекарств, которые выпускаются в России, зависят от зарубежных субстанций.

Рубль резко подешевел к доллару и евро на фоне лавинообразного падения цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти по линии ОПЕК+.

Россия отказалась от предложения стран – производителей нефти сократить совместно добычу до конца года в связи с ситуацией с коронавирусом.

