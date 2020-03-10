Аптечная ассоциация: Подорожание лекарств неизбежно

Российская ассоциация аптечных сетей, объединяющая целый ряд известных торговых брендов, торгующих медикаментами, ожидает роста цен на лекарства в связи с падением курса рубля. Такой прогноз озвучила ТАСС исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

Она пояснила, что подорожание неизбежно в связи с абсолютной зависимостью от импорта отечественного рынка медпрепаратов.

Производители предупредили об исчезновении ряда лекарств при заморозке цен

По оценке Ингатьевой, свыше 90% лекарств, которые выпускаются в России, зависят от зарубежных субстанций.

Рубль резко подешевел к доллару и евро на фоне лавинообразного падения цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти по линии ОПЕК+.

Россия отказалась от предложения стран – производителей нефти сократить совместно добычу до конца года в связи с ситуацией с коронавирусом.

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