Акционеры одобрили продажу «Яндекса» топ-менеджменту

Держатели акций нидерландской Yandex N.V. одобрили соглашение о реструктуризации компании и продаже бизнеса на территории России топ-менеджменту, следует из сообщения компании.

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«На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов», - сказано в официальном заявлении.

Как пишет ТАСС, цена продажи «Яндекса» осталась без изменений. Сумма сделки составит 475 миллиардов рублей. При этом 3,7% акций уже принадлежат российской компании.

В феврале Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса. Гендиректором останется Артем Савиновский, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
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