Акционеры одобрили продажу «Яндекса» топ-менеджменту
Держатели акций нидерландской Yandex N.V. одобрили соглашение о реструктуризации компании и продаже бизнеса на территории России топ-менеджменту, следует из сообщения компании.
«На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов», - сказано в официальном заявлении.
Как пишет ТАСС, цена продажи «Яндекса» осталась без изменений. Сумма сделки составит 475 миллиардов рублей. При этом 3,7% акций уже принадлежат российской компании.
В феврале Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса. Гендиректором останется Артем Савиновский, отмечает «Радиоточка НСН».
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