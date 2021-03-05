«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Минтранс России с предложением о введении в аэропортах страны услуги платной регистрации, пишут «Известия».

Предполагается исключить обязанность аиваперевозчиков включать в стоимость билета плату за регистрацию в воздушной гавани. В Росавиации сочли, что данная инициатива несет социально-негативные риски.

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Сегодня тариф включает регистрацию в аэропорту, но все больше пассажиров делают это онлайн. Как отметил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, это больше актуально для авиакомпаний-дискаунтеров и соответствует общемировой практике.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну предложение ввести тариф, условия которого позволяют авиакомпании изменять тип рейса с прямого на стыковочный, а также менять класс обслуживания пассажиров без согласования.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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