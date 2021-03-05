«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной

Сегодня тариф включает регистрацию в аэропорту, но все больше пассажиров делают это онлайн. Как отметил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, это больше актуально для авиакомпаний-дискаунтеров и соответствует общемировой практике.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну предложение ввести тариф, условия которого позволяют авиакомпании изменять тип рейса с прямого на стыковочный, а также менять класс обслуживания пассажиров без согласования.

