Адвокат рассказала, как можно списать долги по кредитам
Человек, попавший в трудную ситуацию, может списать долги по кредитам в рамках процедуры банкротства. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.
Она назвала два варианта этой процедуры – внесудебная через МФЦ, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, и судебная, если долг больше этой суммы.
Адвокат отметила, что для такого сценария должны быть веские причины: тяжелая болезнь, рождение детей, потеря работы.
Эксперт напомнила, что банкротство негативно сказывается на кредитной истории, человек не сможет брать кредиты.
Рост задолженности россиян перед банками увеличился на 7% с начала года, заявил ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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