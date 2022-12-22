Адвокат рассказала, как можно списать долги по кредитам

Человек, попавший в трудную ситуацию, может списать долги по кредитам в рамках процедуры банкротства. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.



Она назвала два варианта этой процедуры – внесудебная через МФЦ, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, и судебная, если долг больше этой суммы.

Адвокат отметила, что для такого сценария должны быть веские причины: тяжелая болезнь, рождение детей, потеря работы.