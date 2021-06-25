Летний коктейль. Московскую жару разбавят ливни с градом
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, почему зонтики нужно брать с собой уже сегодня.
Жара покинет столицу ближе к концу следующей недели, но уже сейчас к повышенным температурам добавляются ливневые дожди и сильные порывы ветра, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Надо уже сегодня брать зонтики, потому что прогнозируются местами кратковременные дожди ливневого характера с грозой и градом, с порывами ветра до 12-15 метров в секунду. Максимальная температура сегодня 35 градусов, жарко будет и в выходные, там на один градус только температура будет ниже, с кратковременными дождями, грозами, местами градом и порывистым ветром», - рассказала Макарова.
По ее словам, резкого снижения температур ждать не стоит, к концу следующей недели температура не опустится ниже 20-25 градусов.
«На следующей неделе в понедельник еще ожидается 28-33 градуса тепла, а во вторник уже 24-29. На следующей неделе дожди прогнозируются и снижение температуры с середины недели и до конца – 20-25 градусов, ночи теплые будут», - добавила специалист.
Ранее Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры до конца пятницы. Предупреждение будет действовать до 22:00 25 июня. Отмечается, что температура воздуха в эти дни выше нормы на 7-10 градусов.
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