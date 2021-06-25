Летний коктейль. Московскую жару разбавят ливни с градом

Жара покинет столицу ближе к концу следующей недели, но уже сейчас к повышенным температурам добавляются ливневые дожди и сильные порывы ветра, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Надо уже сегодня брать зонтики, потому что прогнозируются местами кратковременные дожди ливневого характера с грозой и градом, с порывами ветра до 12-15 метров в секунду. Максимальная температура сегодня 35 градусов, жарко будет и в выходные, там на один градус только температура будет ниже, с кратковременными дождями, грозами, местами градом и порывистым ветром», - рассказала Макарова.

По ее словам, резкого снижения температур ждать не стоит, к концу следующей недели температура не опустится ниже 20-25 градусов.