Летний коктейль. Московскую жару разбавят ливни с градом

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, почему зонтики нужно брать с собой уже сегодня. 

Жара покинет столицу ближе к концу следующей недели, но уже сейчас к повышенным температурам добавляются ливневые дожди и сильные порывы ветра, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Надо уже сегодня брать зонтики, потому что прогнозируются местами кратковременные дожди ливневого характера с грозой и градом, с порывами ветра до 12-15 метров в секунду. Максимальная температура сегодня 35 градусов, жарко будет и в выходные, там на один градус только температура будет ниже, с кратковременными дождями, грозами, местами градом и порывистым ветром», - рассказала Макарова.

По ее словам, резкого снижения температур ждать не стоит, к концу следующей недели температура не опустится ниже 20-25 градусов.

Вильфанд сообщил об опасном ультрафиолете в российских регионах
«На следующей неделе в понедельник еще ожидается 28-33 градуса тепла, а во вторник уже 24-29. На следующей неделе дожди прогнозируются и снижение температуры с середины недели и до конца – 20-25 градусов, ночи теплые будут», - добавила специалист.

Ранее Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры до конца пятницы. Предупреждение будет действовать до 22:00 25 июня. Отмечается, что температура воздуха в эти дни выше нормы на 7-10 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Погода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры