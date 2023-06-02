«Возвращаемся в апрель»: Вильфанд предупредил москвичей о длительном похолодании

При этом, по его словам, осадки отступят уже в воскресенье, но температура не будет повышаться до середины недели.

«В воскресенье осадки будут не очень существенные. До среды включительно температура будет около 15 градусов максимально, а ночью в воскресенье температура даже до нуля будет доходить. Дневные температуры порядка 15-16 градусов, ниже нормы на два градуса. Это как раз больше майская погода. Повышение температуры до нормы прогнозируется только после первой декады», - отметил Вильфанд.

А юг России атаковали более сильные дожди, осадки ожидают Краснодарский край и Крым, отметил Вильфанд.

«На черноморских курортах ситуация более сложная, там холодные воздушные массы сталкиваются с очень теплыми массами, что приводит к сильным осадкам. В Краснодарском крае и в Крыму. Юг подвержен сильным осадкам. Температура на курортах от 20 до 25 градусов. Очень тепло в Поволжье и особенно на Урале», - добавил собеседник НСН.

Ранее Вильфанд рассказал «Радиоточке НСН», что на побережьях Черного моря в этом году купальный сезон стартует не раньше середины июня.

