«Возвращаемся в апрель»: Вильфанд предупредил москвичей о длительном похолодании

Выходные в столице будут по-апрельски прохладными и дождливыми, сказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России.

В Москву приходит длительное похолодание, в выходные ожидаются дожди и температура не выше +14 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

«Похолодание приходит надолго. Выходные и первая половина недели будут прохладными, но наиболее заметное понижение температуры именно в выходные. Завтра температура будет ниже нормы примерно на 3,5-4 градуса, максимальные значения в Москве 12-14 градусов тепла, по области - до 16 градусов. Такой температурный фон характерен даже не для мая, а для второй половины в апреле, погода отъедет назад. День будет дождливый, фронтальный раздел будет проходить через Москву – кратковременные и умеренные дожди», - предупредил он.
«Шквалы и смерчи»: Вильфанд предупредил о наступлении сезона опасных погодных явлений

При этом, по его словам, осадки отступят уже в воскресенье, но температура не будет повышаться до середины недели.

«В воскресенье осадки будут не очень существенные. До среды включительно температура будет около 15 градусов максимально, а ночью в воскресенье температура даже до нуля будет доходить. Дневные температуры порядка 15-16 градусов, ниже нормы на два градуса. Это как раз больше майская погода. Повышение температуры до нормы прогнозируется только после первой декады», - отметил Вильфанд.

А юг России атаковали более сильные дожди, осадки ожидают Краснодарский край и Крым, отметил Вильфанд.

«На черноморских курортах ситуация более сложная, там холодные воздушные массы сталкиваются с очень теплыми массами, что приводит к сильным осадкам. В Краснодарском крае и в Крыму. Юг подвержен сильным осадкам. Температура на курортах от 20 до 25 градусов. Очень тепло в Поволжье и особенно на Урале», - добавил собеседник НСН.

Ранее Вильфанд рассказал «Радиоточке НСН», что на побережьях Черного моря в этом году купальный сезон стартует не раньше середины июня.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры