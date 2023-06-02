«Возвращаемся в апрель»: Вильфанд предупредил москвичей о длительном похолодании
Выходные в столице будут по-апрельски прохладными и дождливыми, сказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России.
В Москву приходит длительное похолодание, в выходные ожидаются дожди и температура не выше +14 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.
«Похолодание приходит надолго. Выходные и первая половина недели будут прохладными, но наиболее заметное понижение температуры именно в выходные. Завтра температура будет ниже нормы примерно на 3,5-4 градуса, максимальные значения в Москве 12-14 градусов тепла, по области - до 16 градусов. Такой температурный фон характерен даже не для мая, а для второй половины в апреле, погода отъедет назад. День будет дождливый, фронтальный раздел будет проходить через Москву – кратковременные и умеренные дожди», - предупредил он.
При этом, по его словам, осадки отступят уже в воскресенье, но температура не будет повышаться до середины недели.
«В воскресенье осадки будут не очень существенные. До среды включительно температура будет около 15 градусов максимально, а ночью в воскресенье температура даже до нуля будет доходить. Дневные температуры порядка 15-16 градусов, ниже нормы на два градуса. Это как раз больше майская погода. Повышение температуры до нормы прогнозируется только после первой декады», - отметил Вильфанд.
А юг России атаковали более сильные дожди, осадки ожидают Краснодарский край и Крым, отметил Вильфанд.
«На черноморских курортах ситуация более сложная, там холодные воздушные массы сталкиваются с очень теплыми массами, что приводит к сильным осадкам. В Краснодарском крае и в Крыму. Юг подвержен сильным осадкам. Температура на курортах от 20 до 25 градусов. Очень тепло в Поволжье и особенно на Урале», - добавил собеседник НСН.
Ранее Вильфанд рассказал «Радиоточке НСН», что на побережьях Черного моря в этом году купальный сезон стартует не раньше середины июня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» из-за ремонта
- ВСУ обстреляли больничный городок в Запорожской области
- В КНР назвали партнерство Китая и России выгодным миру
- Представитель Китая заявил, что КНР готова создавать условия для переговоров по Украине
- Власти направят 4,5 млрд рублей на поддержку АПК новых регионов
- Суд отказался снять с Галкина статус иноагента
- Белгородский губернатор сообщил о гибели двух женщин при обстреле ВСУ
- В Минздраве заявили о росте заболеваемости сифилисом
- В Госдуме заявили, что прекращение передачи США данных о своем вооружении не изменит обстановку
- Первые в РФ беспилотные грузовики запустят на трассе М-11 в июне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru