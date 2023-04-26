Вильфанд: в Подмосковье 27 апреля прогремит первая весенняя гроза

Первая в этом году весенняя гроза прогремит в столичном регионе в четверг, 27 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

Стало известно, какая погода будет на майских праздниках в Центральной России

По его словам, все погодные условия, установившиеся в Центральной России, уже соответствуют этому явлению.

Синоптик, предупредил, что первая гроза продлится не долго.

Он также рассказал, что температура воздуха в четверг в Москве и Подмосковье составит +22 градуса.

«Поэтому эту грозу можно назвать радостной», - добавил Вильфанд.

Ранее в Метеобюро Москвы рассказали о погоде в столице на майские праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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