Вильфанд: в Подмосковье 27 апреля прогремит первая весенняя гроза
Первая в этом году весенняя гроза прогремит в столичном регионе в четверг, 27 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».
По его словам, все погодные условия, установившиеся в Центральной России, уже соответствуют этому явлению.
Синоптик, предупредил, что первая гроза продлится не долго.
Он также рассказал, что температура воздуха в четверг в Москве и Подмосковье составит +22 градуса.
«Поэтому эту грозу можно назвать радостной», - добавил Вильфанд.
Ранее в Метеобюро Москвы рассказали о погоде в столице на майские праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru