Вильфанд: в Подмосковье 27 апреля прогремит первая весенняя гроза

По его словам, все погодные условия, установившиеся в Центральной России, уже соответствуют этому явлению.

Синоптик, предупредил, что первая гроза продлится не долго.

Он также рассказал, что температура воздуха в четверг в Москве и Подмосковье составит +22 градуса.

«Поэтому эту грозу можно назвать радостной», - добавил Вильфанд.

Ранее в Метеобюро Москвы рассказали о погоде в столице на майские праздники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

